Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

28.06.2021 - 11:52
NE OLMUŞTU?
Yılın belli bölümünü yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arkadaş ortamında tanışmış zamanla dostlukları aşka dönüşmüştü. "Birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz" diyen Subaşı ve sevgilisinin Bali tatili çok ses getirmişti. Özel uçakla seyahat eden Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ediyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.
HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Daha sonra sevgilisiyle Ibıza'ya giden Subaşı sürpriz evlilik teklifi almıştı. İkilinin ani evlilik kararı "Şeyma hamile" dedikodularını da beraberinde getirmişti. "Evlenmeden çocuk olmaz" diyen Şeyma Subaşı, daha sonra hamile olduğunu ve evlilik kararını ertelediklerini açıklamıştı.