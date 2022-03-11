Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir kez daha ayrılma kararı aldı. Ayrılık haberini Subaşı yaptığı açıklamayla duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 11:05

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 1

Uzun süredir yurt dışında yaşayan , 1,5 yıllık sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılık kararı aldı.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 2

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çiftin, evlilik hazırlığı yaptığı ve yakın zamanda düğünleri olacağı konuşuluyordu.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 3

Dün Miami’den İstanbul’a dönen Subaşı, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, sevgilisi Meedo  ile ilişkisinin bittiğini açıkladı.

Subaşı ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum" dedi.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 4

Çift, geçen sene üç kez ayrılarak iliişkilerine tekrar şans vermişti.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 5

Geçtiğimiz yıl haziran ayında sevgilisinden evlenme teklifi alan Subaşı, sevgilisinin teklifine “Evet” diyerek, duygularını "Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 6

Subaşı, ayrılık kararını açıklamasının ardından eski sevgilisiyle olan fotoğrafları sosyal medya hesabından henüz kaldırmadı. 

İşte o karelerden bazıları...

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 7
Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 8
Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 9
Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı - 10

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