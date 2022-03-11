Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Dün Miami’den İstanbul’a dönen Subaşı, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, sevgilisi Meedo ile ilişkisinin bittiğini açıkladı.

Subaşı ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum" dedi.