Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi aldıktan sonra ayrılık açıklaması yapan Şeyma Subaşı yüzüğünün parmağında olduğu bir video paylaşarak barışma sinyalleri verdi.

04.07.2021 - 19:07

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 1
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu yönündeki iddialarla gündemden düşmemişti.
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 2

Mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisinden evlenme teklifi aldıktan sonra hamile olduğunu açıklayan Subaşı önce yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini sonra da düğünü ertelediklerini belirtmişti. 

Daha sonra ise beklenmedik bir şekilde Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve parmağından evlilik teklifi aldığı yüzüğü çıkartan Şeyma Subaşı ayrıldıklarını ilan ederek, "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulundu. 

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 3

2 Temmuz'da 31. yaşını kutlayan Subaşı, "Çok fazla ders.. Büyümek bu mu demek? İyiki doğdum" notuyla bir fotoğraf paylaştı. 

Doğum gününde gelen bir çiçek buketini de 'Love' notuyla paylaşan Şeyma Şubası akllarda soru işareti bırakmıştı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 4

Kutlamalara bugün de devam sosyal medya fenomeni dans ettiği bir video paylaştı. 

Videoda parmağına yüzüğünü tekrar taktığı görülen Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile barıştığı düşünülüyor. 

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 5
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 6
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? - 7

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