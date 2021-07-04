Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı?

Mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisinden evlenme teklifi aldıktan sonra hamile olduğunu açıklayan Subaşı önce yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini sonra da düğünü ertelediklerini belirtmişti.

Daha sonra ise beklenmedik bir şekilde Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve parmağından evlilik teklifi aldığı yüzüğü çıkartan Şeyma Subaşı ayrıldıklarını ilan ederek, "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulundu.