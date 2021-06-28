28.06.2021 - 17:33
"SEVGİLİSİNİN DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLAMIŞ"
Parmağındaki tektaşı da çıkaran Subaşı'nın sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Mohammed Alsaloussi'nin milyarder değil bir dolandırıcı olduğuna dair iddialar yine gündemde. Cankurt, söylentileri şöyler aktardı:
"Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış. Şeyma Subaşı, nasıl böyle bir insana kandı, sahtekar olduğunu yedi ayda nasıl anlayamadı bilmiyorum."
Yılın belli bölümünü yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arkadaş ortamında tanışmış zamanla dostlukları aşka dönüşmüştü. "Birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz" diyen Subaşı ve sevgilisinin Bali tatili çok ses getirmişti. Özel uçakla seyahat eden Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ediyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.
HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI
İkilinin ani evlilik kararı "Şeyma hamile" dedikodularını da beraberinde getirmişti. "Evlenmeden çocuk olmaz" diyen Şeyma Subaşı, daha sonra hamile olduğunu ve evlilik kararını ertelediklerini açıklamıştı.