Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızlarının nafaka davasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil için Maldivler'e gitti. Subaşı buradan yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz günlerde, "Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur" açıklaması yapan Şeyma Subaşı tatil için bu kez Maldivler'e gitti.
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Yaşadığı evin Acun Ilıcalı tarafından satışa çıkarıldığı iddialarıyla gündemde olan Subaşı, tatilde sık sık fotoğraf çekilerek sosyal medyadan yayınlıyor.
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Subaşı, Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı bir videoyu da paylaştı.
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Videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü.
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Subaşı paylaştığı fotoğraflardan birinde ise, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" dedi.