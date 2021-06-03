Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den
romantik evlilik teklifi

Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

03.06.2021 - 12:32

Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 1
Şeyma Subaşı, Instagram'daki son gönderisinde Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı.
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 2
Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 3
Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Şeyma Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" yazmıştı.
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 4
Subaşı, sözlerine; Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diye devam etti.

Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 5
Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 6
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 7
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik evlilik teklifi - 8

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