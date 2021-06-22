Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması

Serveti konusunda spekülasyonlarla gündemde olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı. Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

22.06.2021 - 16:01

Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 1
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşayan ve iki hafta önce evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurdu.


Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 2
Sosyal medyadan açıklama yapan Subaşı, "Arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.


Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 3
"Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu" diyen Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" diye konuştu.


Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 4
30 yaşındaki Subaşı hamile olduğunu duyurduktan sonra paylaşımını kısa süre sonra sildi.


Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 5
İki hafta önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Subaşı, yaşadığı heyecanı takipçileriyle de paylaşmıştı.

İşte Subaşı'nın evlenme teklifi aldığı anlardan yansıyan kareler...
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 6
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 7
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 8
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 9
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 10
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 11
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması - 12

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