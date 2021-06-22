Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması

"Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu" diyen Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" diye konuştu.





