Şeyma Subaşı'ndan 'Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarına yanıt: 7 tane soyadı var

Şeyma Subaşı'ndan 'Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarına yanıt verdi. Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

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08.06.2021 - 10:10

Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü. Subaşı, Mısırlı sevgilisi hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara yanıt verdi.









Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Subaşı şöyle konuştu: “Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor.”







Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini vurgulayarak yüzük tarışmaları hakkında “Vallahi çok sinirleniyorum. ‘800 bin TL’ye aldı yüzüğü’ yazmışlardı. ‘Aşkım böyle yazmışlar’ dedim, ‘Bari dolar yazsalardı’ deyip güldü. Ben de ‘Yazabilir miyim?’ diye sordum, ‘İstediğini yaz’ dedi"diye konuştu.







Subaşı, “Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi” yorumlarına da isyan etti. Subaşı, “Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın. Ben Acun’la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor" ifadelerini kullandı.







Alsaloussi’nin Kaliforniya’dayken tutuklandığı iddiasına ise Subaşı şu yanıtı verdi: “Coachella’dayken evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok"







Hamilelik iddiasını “Evlenmeden olmaz” diyerek yalanladığı şeklinde haberler çıkan Subaşı, "Ben ‘evlenmeden olmaz’ demedim. 'Evlilik sonrası olacak' dedim" diyerek o polemiklere de açıklık getirdi.



İşte çiftin sosyal medyada öne çıkan diğer kareleri...

Alsaloussi de hakkındaki dolandırıcılık iddiaları için, “Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" açıklamasını yaptı.