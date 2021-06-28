Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne?

En son hamile olduğunu, ardından da bebeğini kaybettiğini açıklayan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Şimdi, ayrılık nedeni merak edilirken, dikkat çeken söylentiler ortada dolaşıyor.

28.06.2021 - 13:22

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 1
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılma haberiyle gündemde. Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün dikkat çeken bir hamle geldi ve Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 2

"SEVGİLİSİNİN DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLAMIŞ"

Parmağındaki tektaşı da çıkaran Subaşı'nın sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Mohammed Alsaloussi'nin milyarder değil bir dolandırıcı olduğuna dair iddialar yine gündemde. Cankurt, söylentileri şöyler aktardı:

"Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış. Şeyma Subaşı, nasıl böyle bir insana kandı, sahtekar olduğunu yedi ayda nasıl anlayamadı bilmiyorum."

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 3
Mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra geçen hafta, bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 4
Bu haberin ardından iIbiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirmişti. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, "Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim" sözleriyle cevap vermişti.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 5
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir hamle daha gelmiş, önceki gün, sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını doğrulamıştı.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 6
Kızı Melisa'nın bir videosunu paylaşan Subaşı altına, "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor. O benim güçlü olma sebebim. Ve ben gerçek arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz hayatımda olduğunuz için memnunum. Tıpkı Melisa'nın dediği gibi 'Aman Tanrım! Bu gerçek olamaz!'" mesajını düşmüştü.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 7

Yılın belli bölümünü yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arkadaş ortamında tanışmış zamanla dostlukları aşka dönüşmüştü. "Birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz" diyen Subaşı ve sevgilisinin Bali tatili çok ses getirmişti. Özel uçakla seyahat eden Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ediyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 8

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

İkilinin ani evlilik kararı "Şeyma hamile" dedikodularını da beraberinde getirmişti. "Evlenmeden çocuk olmaz" diyen Şeyma Subaşı, daha sonra hamile olduğunu ve evlilik kararını ertelediklerini açıklamıştı.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 9
"Hamileyim" sözlerinden bir gün sonra bebeğini düşürdüğünü söyleyen Subaşı, ayrılık sorularını yanıtsız bırakmıştı.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 10
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 11
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 12
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne? - 13

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