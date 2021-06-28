Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılık sebebi ne?

"SEVGİLİSİNİN DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLAMIŞ"

Parmağındaki tektaşı da çıkaran Subaşı'nın sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Mohammed Alsaloussi'nin milyarder değil bir dolandırıcı olduğuna dair iddialar yine gündemde. Cankurt, söylentileri şöyler aktardı:

"Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış. Şeyma Subaşı, nasıl böyle bir insana kandı, sahtekar olduğunu yedi ayda nasıl anlayamadı bilmiyorum."