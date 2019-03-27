Şeyma Subaşı'nın oynamak istediği rol

1 Etiler'de objektifkere yansıyan Şeyma Subaşı, gitmediği yerler arasında Afrika olduğunu yakın zamanda oraya gitmek istediğini belirtti.







2 "Oyunculuk teklifleri gelirse oynar mısınız?" sorusu karşısında Subaşı, “Dizi için çok vaktim yok gezmekten çekimlere vakit ayıramam, ama bir film olsa olabilirdi mesela, nasıl olsa 1 ayda falan çekiliyor ya o bir ay da kendimi kapatırım çekimleri bitirir dönerdim diye düşünüyorum” dedi.







3 Peki hangi rolde kendinizi görmek isterdiniz? sorusuna ise Subaşı, “Mağdur olan kızı oynamak isterdim mesela” ifadelerini kullandı.







4 Kızı Melisa ile ilgili iddialara hatırlatılan Subaşı “Büyük yalan, hem de çok büyük yalan, zaten ben bunun dedikodusu çıkmış 2 ay sonra öğrendim" diye konuştu.







5 Subaşı sözlerine şöyle devam etti: "Ben benim hakkımda çıkan iftira ve dedikoduları sonradan görüyorum. Allaha şükür öyle bir şey yaşamadım.