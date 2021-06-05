Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğünün 801 bin 540 TL olduğu iddiaları hakkında konuştu: Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz.

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05.06.2021 - 08:55

Sosyal medya hesabından yüzüğünün fotoğrafını "Bir elmas gibi hissediyorum" sözleriyle paylaşan

Subaşı'nın tektaşının fiyatının 801 bin 540 TL olduğu öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, "Biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU RAKAMI BULMAYA ÇALIŞIN"



Yüzüğünün Amerikalı bir mücevher firmasından satın alındığını belirten Subaşı, tektaşının iddia edildiği gibi 800 bin TL olmadığını söyledi.





Şeyma Subaşı, "Haydi şimdi doğru rakamı bulup, yazmaya çalışın. Ah pardon, ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da lütfen emin olun! Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi... Haydi bakalım, yeni rakam bekliyorum" dedi.





Şeyma Subaşı, ayrıca, "Hayatımın zirvesini yaşıyorum, her anlamda..." ifadelerini kullandı.