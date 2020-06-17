Şeyma Subaşı’yı ifşa eden bankacıya Ağır Ceza yargılaması

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi, Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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17.06.2020 - 09:05

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti. Birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Banka çalışanı, sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında da paylaşınca banka hemen inceleme başlatmıştı.

Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti. Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşılmıştı.

Fulya A., Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntülediğini, üzerinde adı yazılı olan görüntüyü kendisinin çekip çekmediğini hatırlamadığını, kimseye göndermediğini, bankanın istifa etmesini istemesi üzerine iş akdini sonlandırdığını beyan etmişti.

Bankacı, magazindeki haberlerden dolayı merak ettiğini, bu nedenle görüntüyü kayda aldığını kabul etmişti.

Banka memuru tarafından kayıt altına alınan banka hesap incelemesinde; Subaşı'nın 340 liralık telefon faturası, 4.380 liralık EFT görüntüsü ve Acun Ilıcalı tarafından gönderilen nafaka parasının bilgileri vardı.