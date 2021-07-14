Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları

14.07.2021 - 10:29
puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 16 Temmuz Cuma günü puhutv’de.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Yasin, Çiğdem’le hiç etmediği gibi bir kavganın içinde bulur kendini. Çiğdem evde sakladığı uyuşturucu poşetini bulmuştur ve hemen polise gitmeleri gerektiği konusunda ısrar etmektedir. Yasin önce itiraz etse de sonra kabul etmek zorunda kalır.
Suat elinde silahla Yasin’i gece boyunca yanında tutup son teslimat için ikna eder. Yasin ertesi gün son kez yola çıktığında sonun başlangıcı olduğundan habersizdir. Suat’ı ise Bahar’ın evinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.
Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği Seyyar seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.