Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Yasin, Çiğdem’le hiç etmediği gibi bir kavganın içinde bulur kendini. Çiğdem evde sakladığı uyuşturucu poşetini bulmuştur ve hemen polise gitmeleri gerektiği konusunda ısrar etmektedir. Yasin önce itiraz etse de sonra kabul etmek zorunda kalır.