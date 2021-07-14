Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları

puhutv orijinal dizisi Seyyar, 6. yeni bölümüyle 16 Temmuz Cuma günü günü puhutv’de. Yeni bölümde Çiğdem evde uyuşturucu poşetini buluyor ve Seda ile her şeye rağmen polise gidip bütün gerçekleri açıklıyor. İşte Seyyar'ın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

14.07.2021 - 10:29

Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 1

puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 16 Temmuz Cuma günü puhutv’de.

Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Yasin, Çiğdem’le hiç etmediği gibi bir kavganın içinde bulur kendini. Çiğdem evde sakladığı uyuşturucu poşetini bulmuştur ve hemen polise gitmeleri gerektiği konusunda ısrar etmektedir. Yasin önce itiraz etse de sonra kabul etmek zorunda kalır.

Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Seda’yla birlikte karakola gitmek üzere evden çıkarken Yasin’in telefonuna Suat’tan bir mesaj gelir. Gözleri korkudan kocaman olan Yasin, hemen biricik dükkanına koşar. Çiğdem ve Seda her şeye rağmen polise gider bütün gerçekleri açıklarlar.
Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Suat elinde silahla Yasin’i gece boyunca yanında tutup son teslimat için ikna eder. Yasin ertesi gün son kez yola çıktığında sonun başlangıcı olduğundan habersizdir. Suat’ı ise Bahar’ın evinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.

Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği Seyyar seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor. 

Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Seyyar 6. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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