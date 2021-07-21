Seyyar 7. yeni bölüm fotoğrafları

Yasin’i bu aileye teslim ettiğinde her şeyin bittiğini düşünüp hazırlıklarına başlar. Yasin infaz edilmek üzere olduğunu anladığında iş işten geçmiştir. Yasin öldürülmek üzere götürüldüğü inşaatta bütün hayatını etkileyecek bir gerçekle karşılaşacaktır.