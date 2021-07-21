Seyyar 7. yeni bölüm fotoğrafları

21.07.2021 - 17:26
puhutv Orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 23 Temmuz Cuma günü puhutv’de.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Bahar’ın vahşice katledilmesinden sonra Suat da son kaçış planını yapmıştır. Yasin’i son teslimatı birlikte yapmaya zorlar ve onu varoşların ara sokaklarında oturan bir aileyle tanıştırır.
Yasin’i bu aileye teslim ettiğinde her şeyin bittiğini düşünüp hazırlıklarına başlar. Yasin infaz edilmek üzere olduğunu anladığında iş işten geçmiştir. Yasin öldürülmek üzere götürüldüğü inşaatta bütün hayatını etkileyecek bir gerçekle karşılaşacaktır.
Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.