Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Sanatçı Sezen Aksu'nun, İzmir'de 91 yaşında vefat eden babası Sami Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sezen Aksu'yu, acılı gününde, Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar ve Demet Akbağ'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler de yalnız bırakmadı.
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1İzmir'de yaşayan Sami Yıldırım için, Konak ilçesinin Küçükyalı semtinde bulunan Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer ve ağabeyi Nihat Yıldırım hazır bulundu, başsağlığı dileklerini kabul etti.
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2Sezen Aksu'yu bu acılı gününde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş, Demet Akbağ, Ceylan Ertem ve Saba Tümer'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.
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3Sibel Can, taziyeleri kabul eden Sezen Aksu'yu bir an olsun yalnız bırakmadı. Törene katılamayan Zülfü Livaneli, Ebru Gündeş, Hıncal Uluç, Sertab Erener, Müjdat Gezen, Nazan Öncel ve Uğur Yücel'in de çelenk gönderdiği görüldü. Yaşamını yitiren Sami Yıldırım'ı komşuları ve yakınları da son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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4Sezen Aksu, taziyeleri kabul ettiği sırada kendisine verilen çiçeği de elinden bırakmadı. Aksu, kendisine taziyede bulunanlara, "Elbette acılıyız, ancak güçlü olmaya çalışıyoruz" dedi.
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5Sami Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Örnekköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, 2016 yılında vefat eden eşi Şehriban Yıldırım'ın yanında toprağa verildi.
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6Emekli öğretmen olan 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, dün öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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