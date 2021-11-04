Shakira: Saldırıya uğradığımda kimse yardım etmedi

Yıldız şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de 'Aman Tanrım! Aman Tanrım!' diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi! Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!"





