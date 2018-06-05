Shakira'nın Kapalıçarşı alışverişi

11 Temmuz’da İstanbul’da konser vermeye hazırlanan Shakira, ekibini Türkiye’ye yolladı. Sanatçı, 75 bin TL’ye kendisi için oryantal kıyafet, iki halı ve çeşitli baharatlar aldırdı.
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12 Grammy ödülü sahibi, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira,
11 Temmuz akşamı İstanbul’da vereceği konser için hazırlıklara başladı.
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Kolombiyalı sanatçının dünya turnesinin Türkiye ayağı öncesi ekibini İstanbul’a yollayarak, Kapalıçarşı’dan yaklaşık 75 bin TL’lik alışveriş yaptığı öğrenildi.
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Yanında çalışan üç elemanını Türkiye’ye gönderen Shakira, sahnesinde kullanmak için, özel olarak oryantal kıyafeti yaptırdı.
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Ekip, ayrıca sanatçıya İspanya’da bulunan evi için iki halı ve çeşitli baharatlar aldı.
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Shakira El Dorado turnesi kapsamında 11 yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak.