Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı

Shameless dizisinin yıldızı Emmy Rossum, henüz iki aylık olan kızıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak aşı konusunda önemli bir mesaj verdi. Hamileyken corona virüs aşısı olmasının faydasını anlatan Rossum, "Kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik" diyerek aşı olma çağrısı yaptı.

ntv.com.tr 26.07.2021 - 10:41

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 1

Shameless dizisinin yıldızı Emmy Rossum, yeni sosyal medya paylaşımıyla gündemde. 34 yaşındaki Amerikalı oyuncu, yeni doğan kızıyla fotoğrafını Instagram’da yayımladı.   

Rossum’un bu fotoğrafı paylaşmasının bir amacı vardı. Oyuncu salgınla ilgili bir mesaj verdi.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 2

"KIZIMIZIN ANTİKORLARI OLUŞTUĞUNU ÖĞRENDİK"

“Hamileyken aşı oldum. Sadece sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olmakla kalmadık, aynı zamanda kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik” diyen Rossum, “Kısacası, aptalca bir sorumsuzluk içine girmeyi bırakın ve aşınızı olun” diye seslendi.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 3

Emmy Rossum ile eşi Sam Esmail’in bebeği, mayıs ayında dünyaya gelmişti.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 4

Rossum ve yapımcı eşi, hamilelik sürecini kamuoyundan saklı tutmuş, ünlü oyuncu anne olduğunu açıklayana kadar Instagram sayfasında, sadece yüzünü yakından gösteren fotoğraflara yer vermişti.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 5

Rossum, mayıs ayında hamilelik fotoğraflarıyla birlikte bebeğinin ayak izini gösteren fotoğrafı paylaşarak, bir kızı olduğunu açıklamıştı.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 6

Rossum ile eşi Sam Esmail, 2015’te evlenmişti.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 7

Tam adı Emmanuelle Grey Rossum olan oyuncu, Shameless dizisindeki rolüyle Altın Küre ödülüne aday gösterilmişti. Oyuncu, Shameless dizisinde altı kardeşin en büyüğü ve tüm sorumluluğunu alan Fiona karakterini canlandırıyordu.

Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 8
Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 9
Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER