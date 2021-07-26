Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı

"KIZIMIZIN ANTİKORLARI OLUŞTUĞUNU ÖĞRENDİK"

“Hamileyken aşı oldum. Sadece sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olmakla kalmadık, aynı zamanda kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik” diyen Rossum, “Kısacası, aptalca bir sorumsuzluk içine girmeyi bırakın ve aşınızı olun” diye seslendi.