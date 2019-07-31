Shanina Shaik: Bu yıl Victoria's Secret şovu yok!

28 yaşındaki Avustralyalı model, The Daily Telegraph’a konuşarak, “Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim” dedi.