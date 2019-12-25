Shanina Shaik: Görüntüm yüzünden geri çevrildim

Harper's Bazaar Arabia dergisine konuşan Shaik, "Görüntümün farklı olduğunu bu yüzden de asla model olamayacağımı söylediler bana. Hatta asla podyuma çıkamayacağımı da eklediler. Müşteriler, ajanslar... Hep aynı şeyi söylediler" dedi.