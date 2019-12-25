Shanina Shaik: Görüntüm yüzünden geri çevrildim

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Shanina Shaik, kariyerinin başında uğradığını iddia ettiği ayrımcılık hakkında konuştu.
28 yaşındaki Shaik, mesleğine başlarken ten rengi yüzünden birçok ajansın kendisini geri çevirdiğini öne sürdü.
Harper's Bazaar Arabia dergisine konuşan Shaik, "Görüntümün farklı olduğunu bu yüzden de asla model olamayacağımı söylediler bana. Hatta asla podyuma çıkamayacağımı da eklediler. Müşteriler, ajanslar... Hep aynı şeyi söylediler" dedi.
Shaik, seçmelere katıldığını ama istediği işi alamadığını belirtti. Shaik, ten rengi yüzünden uzun süre dışlandığını söyleyerek, sektörün aradan geçen zamanda çok da fazla değişmediğini vurguladı.
Shaik "Avrupa'da seçmelere gittiğimi ve ten rengim yüzünden geri çevrildiğimi hatırlıyorum" diye konuştu.
Shanina Shaik, geçtiğimiz yıl DJ Ruckus ile evlenip birkaç ay sonra boşanmıştı.
Ünlü model 2018 yılında Victoria's Secret Fashion Show'da podyuma çıkmıştı.
Avustralya doğumlu olan Shanina Shaik'in babası Hanif Shaik Suudi Arabistan ve Pakistan melezi. Annesi Kim Shaik ise Litvanya kökenli.