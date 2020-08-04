Shanina Shaik'in tanıtım çalışması

Avustralyalı model Shanina Shaik, sevgilisi ve arkadaşlarıyla St.Tropez'de tatil yaparken görüntülendi. Shaik, bir tanıtım için arkadaşına poz vermek için hazırlanırken objektiflere yansıdı.

Abone ol Paylaş







04.08.2020 - 10:33





14 aylık evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açan Avustralyalı model Shanina Shaik , Fransa'nın gözde tatil bölgesi St.Tropez'de tatiline devam ediyor.

29 yaşındaki model, önceki gün de kaldıkları otelin havuz başında görüntülendi.





Bir ara sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi'nin yanına uzanıp güneşlenen Shaik daha sonra da eline bir kozmetik ürün alıp cep telefonuna poz verdi.

Ünlü model, güneşlendikten sonra odasına geçmeden dikkatli bir şekilde üzerine beyaz bir pantolon ile beyaz bir bluz giydi.





Sonra da eline bir kozmetik ürün aldı ve arkadaşının çektiği cep telefonu pozunu verdi.





Shaik, sonra da bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Shanina Shaik'in tanıtım çalışmasından fotoğraflar...