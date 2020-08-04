Shanina Shaik'in tanıtım çalışması

Avustralyalı model Shanina Shaik, sevgilisi ve arkadaşlarıyla St.Tropez'de tatil yaparken görüntülendi. Shaik, bir tanıtım için arkadaşına poz vermek için hazırlanırken objektiflere yansıdı.

04.08.2020 - 10:33

Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 1
14 aylık evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açan Avustralyalı model Shanina Shaik, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St.Tropez'de tatiline devam ediyor.

Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 2
29 yaşındaki model, önceki gün de kaldıkları otelin havuz başında görüntülendi.

Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 3
Bir ara sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi'nin yanına uzanıp güneşlenen Shaik daha sonra da eline bir kozmetik ürün alıp cep telefonuna poz verdi.
Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 4
Ünlü model, güneşlendikten sonra odasına geçmeden dikkatli bir şekilde üzerine beyaz bir pantolon ile beyaz bir bluz giydi.

Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 5
Sonra da eline bir kozmetik ürün aldı ve arkadaşının çektiği cep telefonu pozunu verdi.

Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 6
Shaik, sonra da bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Shanina Shaik'in tanıtım çalışmasından fotoğraflar...
Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 7
Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 8
Shanina Shaik'in tanıtım çalışması - 9

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