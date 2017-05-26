Shaquille O'Neal yeni sevgilisiyle tatilde (Boy farkı olan ünlüler)

1 NBA'in efsane basketbolcularından Shaquille O'Neal (2,16) ile gizemli sevgilisi arasındaki boy farkı aşklarına engel olmadı. Yeni çift arkadaşlarıyla birlikte Formentera kıyılarında denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.

2 Shawn Mendes ve Camila Cabello, hafta sonunu birlikte geçirdi. Los Angeles’ta kahvaltıya giden ünlü yıldızlardan 1,87 m boyundaki Shawn Mendes ve Camila Cabello, eğlenceli halleriye objektiflere yansıdı.



1,57 m boyundaki Camila Cabello 35 milyon, Shawn Mendes ise 47 milyon takipçiye sahip.

3 NBA'de oynayan Sırp basketbolcu Boban Marjanovic ile eşi Milica Krstic Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da yeni açtığı restorana gitti.

2 metre 21 santim boyundaki Boban Marjanovic ile 1.76 santimetre boyundaki karısının görüntüsü ise diğer misafirlerin ilgisini çekti.

4 Fransız işadamı Arnaud Lagardere ve 2013 yılından bu yana evli olduğu 26 yaşındaki karısı Jade Foret, 70'inci Cannes Film Festivali'nin konukları arasındaydı.Çift, The Beguiled filminin galasında birlikte kırmızı halıya çıktı.

5 Aralarındaki yaş ve boy farkını hiç umursamayan mutlu çift, kırmızı halıda uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi. Bu arada Arnaud Lagardere'nin 1.65 cm, karısı Jade Foret'nin de 1.80 cm boyunda olduğunu hatırlatalım.

6 TABULARI YIKTILAR Kadın erkek ilişkilerinde erkeğin uzun, kadının ise daha kısa boylu olması beklenir. Gösteri dünyasında tabuları yıkarak sevgililerinden ya da eşlerinden daha kısa boylu olmaya aldırış etmeyen ünlü erkekler ve uzun boylu eşleri...

7 UMA THURMAN-ETHAN HAWKE Şimdilerde yönetmen Quentin Tarantino ile ilişki yaşayan oyuncu Uma Thurman, iki çocuğunun babası olan Ethan Hawke'den 2004 yılında boşandı. Uma Thurman 180 cm, Ethan Hawke ise 177 cm boyunda. Evli oldukları süre boyunca aralarındaki boy farkını hiç sorun etmediler.

8 NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, 180 cm'lk boyuyla 1990 yılında evlendiği ve 2001 yılında boşandığı Tom Cruise'dan da, 2006 yılından beri evli olduğu 177 cm boyundaki müzisyen Keith Urban'dan da hep daha uzun oldu.

9 NICOLAS SARKOZY-CARLA BRUNI Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski İtalyan model ve müzisyen Carla Bruni ile 2008 yılında evlendiğinden beri aralarındaki boy farkı alay konusu oldu. Sarkozy'nin 170 cm boyuyla 175 cm boyundaki eşine yetişmek için yüksek topuklu ayakkabı giymesi hep konuşuldu.

10 PETER DINKLAGE-ERICA SCHMIDT Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle ününü pekiştiren ABD'li oyuncu Peter Dinklage'ın boyu 135 cm. 2005 yılında evlendiği Erica Schmidt ise 168 cm boyunda. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çiftin 2011 yılında kızları dünyaya geldi ve mutlu birliktelikleri sürüyor.

11 RHEA DURHAM-MARK WAHLBERG ABD'li model Rhea Durham ile oyuncu Mark Wahlberg 2009 yılında evlendiler ve bu evlilikten üç çocukları var. Durham'ın 175 cm'lik boyunun yanında Wahlberg'in 172 cm'lik boyu, onların yan yana poz vermelerine hiçbir zaman engel olmadı.

12 ROSIE HUNTINGTON WHITELEY-JASON STATHAM 29 yaşındaki İngiliz süper model Rosie Huntington-Whiteley, beş yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu 49 yaşındaki oyuncu Jason Statham ile Ocak 2016’da nişanlandı. Jason Statham'ın 172 cm'lik boyunun yanında Huntington-Whiteley'nin 177 cm'lik boyu ilişkilerinde hiçbir zaman sorun olmadı.

13 SALMAN RUSHDIE-PADMA LAKSHMI Yazar Salman Rushdie ile Padma Lakshmi, 1999 yılında bir partide tanıştıktan sonra ilişkilerini sekiz yıl boyunca sürdürdüler. 170 cm boyundaki Rushdie ile 175 cm boyundaki Padma Lakshmi, ilişkileri boyunca yan yana fotoğraf vermekten hiç çekinmediler.

14 GEORGE CLOONEY-STACEY KEIBLER Şimdi avukat Amal Clooney ile evli olan aktör George Clooney, daha önce oyuncu ve model Stacey Keibler ile birlikteydi. 177 cm boyundaki Clooney, 180 cm boyundaki Keibler ile yan yana görüntü vermekten rahatsızlık duymadı.

15 JAMIE CULLUM-SOPHIE DAHL Şarkıcı ve söz yazarı Jamie Cullum ile eski model ve yemek yazarı Sophie Dahl, aralarındaki 18 cm'lik boy farkını hiç sorun etmediler ve 2010 yılında evlendiler. Çiftin şimdi iki çocuğu var. 165 cm boyundaki Cullum ile 183 cm boyundaki Dahl, hiçbir zaman yan yana poz vermekten çekinmedi.

16 KATIE HOLMES-TOM CRUISE 170 cm boyundaki Tom Cruise, 180 cm boyundaki önceki eşi Nicole Kidman'dan sonra 175 cm boyundaki Katie Holmes ile evlendi. Cruise, Kidman ile de 2012 yılında boşandığı Holmes ile de fotoğraf vermekten çekinmedi. Aralarındaki boy farkı her iki evliliğinde de magazin basınının gündeminde oldu.

17 Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Sansa Stark karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan Sophie Turner, sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Son olarak Instagram hesabından erkek arkadaşı Joe Jonas’ın fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini doğrulayan Turner, sevgilisiyle birlikte Los Angeles’taydı. DNCE grubunu solisti olan erkek arkadaşıyla kahve içmeye çıkan 20 yaşındaki İngiliz oyuncu, rahat şıklığıyla dikkat çekti.