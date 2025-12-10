Sharon Osbourne ilk kez anlattı. Ozzy Osbourne’un son sözleri
10.12.2025 09:30
NTV - Haber Merkezi
Rock müziğin efsanelerinden Ozzy Osbourne, 22 Temmuz'da vefat etti. Sharon Osbourne da ünlü ismin öldüğü güne dair detayları ve son sözlerini ilk kez anlattı.
Ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın efsanevi solisti, “Karanlığın Prensi” olarak anılan Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.
22 Temmuz 2025'te vefat eden ünlü ismin ailesi, "Ozzy ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetine saygı göstermesini talep ediyoruz" diye açıklama yaptı.
AYLAR SONRA AÇIKLADI
43 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra zor günler geçiren Sharon Osbourne, Piers Morgan'ın "Uncensored" programına konuk oldu.
"SIKICA SARIL BANA"
Gözyaşlarına boğulan Osbourne, eşinin vefat ettiği gün sabah 4'te uyandığını ve kendisine "Öp beni. Sıkıca sarıl bana" dediğini belirtti.
Ünlü isim, bundan tam 20 dakika sonra spor salonuna inen 1970'li yıllardan itibaren Rock müziğe damga vuran müzisyenin hayatını kaybettiğini anlattı.
73 yaşındaki Sharon Osbourne, "Kalp krizi geçirdi. Aşağı koştum, oradaydı ve onu hayata döndürmeye çalışıyorlardı. Ben de 'Bırakın onu. Bırakın. Yapamazsınız. Gitti.' dedim" şeklinde konuştu.
Öte yandan Sharon Osbourne, yaşasaydı 3 Aralık'ta 77 yaşına basacak olan Ozzy Osbourne'un doğum gününü "Sevgili kocam, doğduğun günü kutluyorum. Seni diğer tarafta görene kadar elini asla bırakmayacağım" sözleriyle kutladı.