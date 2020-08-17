Kardeşi virüse yakalanan Sharon Stone: Maske takmayan sizlerden biri yaptı

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone kız kardeşinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Stone paylaştığı fotoğrafın altında, "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" ifadelerini kullandı.

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17.08.2020 - 16:12

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ünlü isimler de salgına karşı seslerini yükseltiyor. Son olarak ABD’li ünlü oyuncu Sharon Stone corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.







62 yaşındaki Stone, kız kardeşi ve eşinin corona virüsüne yakalandığını söyleyerek hastane odasından fotoğraflara yer verdi.







Stone fotoğrafın altına ise, “Lupusu olan kardeşim Kelly Covid-19’a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı” dedi.







Stone sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz."







"Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen”

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