Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, üç kez ölümden döndüğünü dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim" dedi.

11.08.2020 - 09:50

Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim - 1
The Sun'a konuşan Temel İçgüdü (The Basic Instinct) filminin yıldızı Sharon Stone şu ifadeleri kullandı: "14 yaşımdayken bir çamaşır ipiyle boynum, boyun damarımdan 16'da bir inç kadar kesildi."


Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim - 2
"Yıldırım çarptı ve vay canına, gerçekten çok şiddetliydi. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve elim tulumbanın üzerindeydi."


Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim - 3
"Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım. Neyse ki annem yüzüme vurdu ve beni ayılttı."


Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim - 4
"Bir dahaki sefere nasıl öleceğim?' demek gibi. Muhtemelen acayip dramatik ve çılgınca bir şey olacak."


Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim - 5
62 yaşındaki yıldız, 2001'de felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ve oyunculuğa iki yıl ara vermek zorunda kalmıştı.

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