Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim



Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, üç kez ölümden döndüğünü dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim" dedi.

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11.08.2020 - 09:50

The Sun'a konuşan Temel İçgüdü (The Basic Instinct) filminin yıldızı Sharon Stone şu ifadeleri kullandı: "14 yaşımdayken bir çamaşır ipiyle boynum, boyun damarımdan 16'da bir inç kadar kesildi."







"Yıldırım çarptı ve vay canına, gerçekten çok şiddetliydi. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve elim tulumbanın üzerindeydi."







"Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım. Neyse ki annem yüzüme vurdu ve beni ayılttı."







"Bir dahaki sefere nasıl öleceğim?' demek gibi. Muhtemelen acayip dramatik ve çılgınca bir şey olacak."







62 yaşındaki yıldız, 2001'de felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ve oyunculuğa iki yıl ara vermek zorunda kalmıştı.

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