Sharon Stone: Ciğerlerim parçalanana kadar çığlık atıyorum

Haberler 05.12.2021 - 11:31
Sharon Stone verdiği röportajda "Geçirdiğiniz korkunç hastalık dışında size en çok üzen olay ne olmuştu?" sorusuna, "Boşandığımda eski kocam çocuğumun velayetini almıştı. Bu bir anne için korkunç bir deneyim. Evladın için kurşunu bile gözü kapalı yersin. Anne, çocuğunun 7/24 yanında olmadığı herhangi bir geçiş döneminde kalp kırıklığı yaşar. Odönem beni çok üzmüştü" yanıtını verdi.
Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuşan yıldız oyuncu, "Bunca yıl göz önünde olmak ve herkesin hakkınızda fikir beyan etmesi... Neler yaparsınız hakkınızda saçma sapan yorumlar duyduğunuzda?" sorusu üzerine ise şöyle konuştu: "Balkonuma çıkıp, biri beni öldürülüyormuş gibi çığlık atmak için kendime izin veriyorum. Dışarı çıkıyorum ve kelimenin tam anlamıyla ciğerlerim parçalanana kadar çığlık atıyorum."
"İçeri giriyorum kafamı ya yastığıma vuruyorum ya da yastığımı yumrukluyorum. Harika bir şey, rahatlatıcı. Sonra işe geri dönüyorum. Siz de deneyin, işe yarıyor… Daha fazla şefkate ihtiyacım var, daha fazla mizaha ihtiyacım var, daha fazla hassasiyete ihtiyacım var, daha fazla düşünceli tavırlara ihtiyacım var… O kadar..."
"Çocuklarım beni gerçekten mutlu ediyor ve güldürüyor" diyen yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten komikler. Çok eğleniyoruz. Harika televizyon şovları, küçük şakalar beni mutlu eder."
"Resim yapmaya çalışmak ve sonra resimlerimin üzerini boyamak ve üzerini boyadığım resmin üzerini boyamak, sonra hepsinin korkunç olduğunu fark etmek beni mutlu eder."