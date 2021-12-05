Sharon Stone: Ciğerlerim parçalanana kadar çığlık atıyorum

"İçeri giriyorum kafamı ya yastığıma vuruyorum ya da yastığımı yumrukluyorum. Harika bir şey, rahatlatıcı. Sonra işe geri dönüyorum. Siz de deneyin, işe yarıyor… Daha fazla şefkate ihtiyacım var, daha fazla mizaha ihtiyacım var, daha fazla hassasiyete ihtiyacım var, daha fazla düşünceli tavırlara ihtiyacım var… O kadar..."





