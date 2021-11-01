Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov

İngiltere’de 2000 yılından bu yanan verilen Britanya'nın Gururu Ödülleri’nde bu yıl, Sharon Stone, ailesiyle Suriye’den İngiltere’ye göç eden, daha sonra ülkesinde tam zamanlı eğitim için çalışan üniversite öğrencisi Hasan Alkhawam’a ödül verdi.