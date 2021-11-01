Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov

Ünlü yıldız Sharon Stone ile Game of Thrones dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Hannah Waddingham'ın, 2021 Britanya’nın Gururu Ödülleri'nde heyecanlı karşılaşması, kırmızı halı seremonisine damga vurdu.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 10:52

Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov - 1

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone ile Game of Thrones dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Hannah Waddingham, Londra’da düzenlenen 2021 Britanya’nın Gururu Ödülleri (2021 Pride of Britain Awards) kırmızı halısında buluştu.

Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov - 2

The Grosvenor House Hotel’de düzenlenen törene, ikilinin heyecanlı karşılaşması damga vurdu.

Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov - 3

47 yaşındaki oyuncu Hannah Waddingham, 63 yaşındaki Temel İçgüdü yıldızını karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov - 4

Waddingham, Stone’a saygısını göstermek için yere eğilince, Stone da ona aynı şekilde karşılık verdi. İkili, kırmızı halıda yere çömelerek poz vermiş oldu.

Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov - 5

Waddingham, yaşadığı heyecanı Instagram sayfasında da paylaşarak, “Tüm tanrıçaların tanrıçası. Bayan Sharon Stone. Harika gece için teşekkürler” notunu yazdı.

Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov - 6

İngiltere’de 2000 yılından bu yanan verilen Britanya'nın Gururu Ödülleri’nde bu yıl, Sharon Stone, ailesiyle Suriye’den İngiltere’ye göç eden, daha sonra ülkesinde tam zamanlı eğitim için çalışan üniversite öğrencisi Hasan Alkhawam’a ödül verdi.

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