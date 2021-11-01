Sharon Stone ile Hannah Waddingham'dan kırmızı halı şov

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 10:52
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone ile Game of Thrones dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Hannah Waddingham, Londra’da düzenlenen 2021 Britanya’nın Gururu Ödülleri (2021 Pride of Britain Awards) kırmızı halısında buluştu.
The Grosvenor House Hotel’de düzenlenen törene, ikilinin heyecanlı karşılaşması damga vurdu.
47 yaşındaki oyuncu Hannah Waddingham, 63 yaşındaki Temel İçgüdü yıldızını karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Waddingham, Stone’a saygısını göstermek için yere eğilince, Stone da ona aynı şekilde karşılık verdi. İkili, kırmızı halıda yere çömelerek poz vermiş oldu.
Waddingham, yaşadığı heyecanı Instagram sayfasında da paylaşarak, “Tüm tanrıçaların tanrıçası. Bayan Sharon Stone. Harika gece için teşekkürler” notunu yazdı.
İngiltere’de 2000 yılından bu yanan verilen Britanya'nın Gururu Ödülleri’nde bu yıl, Sharon Stone, ailesiyle Suriye’den İngiltere’ye göç eden, daha sonra ülkesinde tam zamanlı eğitim için çalışan üniversite öğrencisi Hasan Alkhawam’a ödül verdi.