Sharon Stone: İnternette gerçek hayatta hiç tanışmadığım erkeklerle tanıştım

"BENDEN ÜÇ YAŞ BÜYÜKTÜ AMA BENİ YAŞLI BULDU"

“20 yıl önce fazlasıyla kadın düşmanı bir dönemdi” diyen Stone, “Benden üç yaş büyük olan Mel Gibson, benim onun karşısına çıkmak için fazla yaşlı olduğumu düşünüyordu” şeklinde konuştu.