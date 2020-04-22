Sharon Stone manevi büyükannesini corona virüsten kaybetti

Manevi büyükannesi ve eşinin bir kızlarının AIDS’ten dolayı, diğerinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Stone, “Benim büyükannem ve büyükbabam hayatta değildi ve onlardan benim manevi büyükannem ve byükbabam olmalarını istedim. İşte o zamandan beri hem manevi büyükannem ve büyükbabam hem de HIV/AIDS konusunda çalışma arkadaşlarım” diye konuştu.