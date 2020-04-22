Sharon Stone manevi büyükannesini corona virüsten kaybetti

ntv.com.tr 22.04.2020 - 06:58
Sharon Stone, manevi büyükannesini corona virüs nedeniyle kaybetti. Ünlü oyuncu, AIDS aktivisti olan Eileen Mitzman ile ilgili yaptığı Instagram paylaşımında, Mitzman’ın hastanede Covid-19 tedavisi gördüğünü söyledi.
Stone ile Mitzman, ünlü yıldız kariyerinin henüz başlarındayken, 1990’lı yıllarda tanışmıştı.
"O ÖLÜYOR VE YANINDA OLAMIYORUZ"
Stone, paylaştığı videoda,”O bu gece New York’taki hastanede ölecek. Corona virüse yakalandı, ama kan zehirlenmesi olduğu ve başka hastalıkları da bulunduğu için ölecek ve hiçbirimiz onunla birlikte olamıyoruz” diye konuştu.
Stone, paylaşımında, manevi büyükannesiyle nasıl tanıştığını da anlattı. “Ben yıllar önce AIDS aktivisti olarak çalışmaya başladığımda tanıştık. Onunla ve kocasu Neil ile New York’ta Dr. Krims’in evindeki bir etkinlikte görüştük. O dönemki başkan Bill Clinton ile konuşmak istiyordu. Bana nasıl konuşması gerektiğini sordu ve hayat hikayesini anlatmaya başladı” ifadesini kullandı.
Manevi büyükannesi ve eşinin bir kızlarının AIDS’ten dolayı, diğerinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Stone, “Benim büyükannem ve büyükbabam hayatta değildi ve onlardan benim manevi büyükannem ve byükbabam olmalarını istedim. İşte o zamandan beri hem manevi büyükannem ve büyükbabam hem de HIV/AIDS konusunda çalışma arkadaşlarım” diye konuştu.
“Eileen bir savaşçı olarak ölecek” diyen Stone, “Bu yüzden savaşçı gibi kederlenmeliyiz” ifadesini kullandı.
"ÇIĞLIK ATMANIZI İSTİYORUM"
Stone, gözyaşları içinde sürdürdüğü konuşmasında, “Pencereden dışarı çıkmanızı ve çığlık atmanızı istiyorum ve direnmenizi istiyorum. Çığlık atmanızı ve ağlamanızı istiyorum. Eileen’in başına gelen şeye karşı çığlık atmanızı istiyorum, çünkü onun yalnız ölmesini istemiyorum” dedi.