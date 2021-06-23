Sharon Stone, Meryl Streep’i hedef aldı: Ondan daha iyi olabilirim

Sharon Stone, meslektaşı Meryl Streep’i hedef aldı. Stone, Streep'in başarılı bir kadın olmasına rağmen Hollywood'da Streep gibi birçok kadın oyuncunun olduğunu dile getirerek sosyal medyada tartışma başlattı. "Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var" diyen Stone, "Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim" diye konuştu.

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23.06.2021 - 17:08

Sharon Stone'un verdiği son röportajda Meryl Streep'in kariyerini hedef alan sözleri sosyal medyada gündem oldu. Stone, Streep'in son derece başarılı bir kadın olmasına rağmen Hollywood'da Streep gibi pek çok kadın oyuncunun olduğunu söyledi.







Stone,, Streep ile eşit derecede yetenekli başka aktrisler olduğunu ancak Steep ile aynı ikonik statüye sahip olmadıklarını düşündüğünü açıkladı.







63 yaşındaki Stone sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes Meryl’e karşı rekabet etmeli. Bence Meryl inanılmaz derecede harika bir kadın ve oyuncu. Ama açıkçası, Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var."

Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet… Ama Meryl diyorsun ve herkes yere düşüyor. Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim ve eminim o da öyle der"







Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrasında bazı kullanıcılar Stone’u haklı bulduklarını ve konuşmaya devam etmesini yazarken; bazıları da tepkilerini dile getirerek Stone’un Streep ile aynı seviyede olmadığını belirtti.

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