Sharon Stone: Ölülerle iletişim kurduğumu hissettim

ABD'li aktris Sharon Stone, 2001 yılında beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı.

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07.05.2021 - 07:03

34 yaşındayken rol aldığı Basin Instinct (Temel İçgüdü) filmiyle yıldızlaşan Sharon Stone, Susanna Reid ve Adil Ray'in sunduğu Good Morning Britain adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu, 20 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sırasında yaşadıklarını anlattı.

Ölüme çok yaklaştığı o anlarda, ruhunun bedeninden ayrıldığını hissettiğini belirten Sharon Stone, "Bazı insanlar bu konuyu bilimsel perspektiften tartışır, bazıları da manevi perspektiften... Ben her ikisine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ DUYUYORDUM"



Oyuncu, beyin kanaması geçirdiği sırada çevresindeki insanların konuştuğu her şeyi duyduğunu açıkladı. Stone, ruhunun bedeninden dışarı ve yukarı doğru uzaklaştığını hissettiğini de sözlerine ekledi.

ÖLÜLERLE İLETİŞİM KURDUĞUMU HİSSETTİM"



Sharon Stone, konuyla ilgili, "Benden önce ölmüş olan kişileri gördüğüme dair bir his vardı. Onlarla iletişim kurduğuma dair bir hisse kapıldım. Diyalog kurmuyorduk ama onlarla iletişim kurduğumu hissediyordum. Sonra sanki birisi göğsüme bir tekme atmış gibi büyük bir acı hissettim" dedi

"ODAYA GERİ DÖNDÜK"



Bu acının kalp masajı yapan defibrilasyon cihazından da kaynaklanabileceğini belirten Sharon Stone, sonra kendisini yine hastane odasında bulduğunu, "Çok açık ki odaya geri dönmeyi seçmiştik. O yolculuğa devam etmeyi sevmemiştim. Sanırım, gerçekten bu durumu tarif etmek için söyleyebileceğim tek şey bu" sözleriyle anlattı.