Sharon Stone: Tacize bile uğrasam susmam gerektiğini söylendi

Stone sözlerini şöyle sürdürdü: "Mükemmel, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, her zaman her şeyi doğru bir şekilde yapan biri olmam bekleniyordu. Bunu bilmek çok sıkıcı. Sessiz ve bağımlı olmak, çeneni sürekli kapalı tutmak zorunda kalmak sağlıklı bir rol değil."



