Sharon Stone tanınmayacak halde

Son olarak geçen ay GQ Almanya’nın Men of the Year ödül töreninde Yılın Kadını ödülünü alan ve sinema tarihine geçen Temel İçgüdü filmindeki sahneyi yeniden canlandıran Hollywood'un efsane isimlerinden Sharon Stone önceki gün güzellik salonunda görüntülendi.
Bir dönemin en güzel kadınları arasında gösterilen 61 yaşındaki yıldız Beverly Hills'te bir manikür- pedikür ve masaj salonuna gitti.
Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı.
Üzerinde mavi bir sweatshirt, altında kırmızı bir tay olan Stone’un ayağındaki terlikler de dikkat çekiciydi.
Yüzünde bir gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı.