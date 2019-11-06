Sharon Stone’dan rap şarkısı için dava

Ünlülerin isimlerinin rap şarkısında geçmesi alışıldık bir şey olsa da Sharon Stone, Chanel West Coast’u ‘Sharon Stoned’ adını verdiği şarkısında adını defalarca kullandığı için dava etti. Stone, rap şarkıcısını, kendisinin popülaritesini ve ününü kullanarak çıkar sağlamakla suçladı.