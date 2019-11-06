Sharon Stone’dan rap şarkısı için dava

ntv.com.tr 06.11.2019 - 16:08
Hollywood’un ünlü oyuncusu Sharon Stone, Chanel West Coast adlı Amerikalı rap’çiye bir şarkısı nedeniyle dava açtı.
61 yaşındaki ünlü oyuncunun mahkeme dosyasında, Chanel West Coast’un 2018’de çıkardığı şarkısında “gereksiz şekilde 33 kez 'Sharon Stone' adı ve 99 kez de ‘Sharon’ adının tekrarlandığı” belirtildi.
Ünlülerin isimlerinin rap şarkısında geçmesi alışıldık bir şey olsa da Sharon Stone, Chanel West Coast’u ‘Sharon Stoned’ adını verdiği şarkısında adını defalarca kullandığı için dava etti. Stone, rap şarkıcısını, kendisinin popülaritesini ve ününü kullanarak çıkar sağlamakla suçladı.
Stone şikayetinde, aynı zamanda, hayırsever çalışmaları için aldığı ödüllere de atıfta bulundu. Ünlü oyuncu, yarattığı itibar nedeniyle, adının nasıl kullanıldığı konusunda "sıkı kontrol" sürdürdüğünü söyledi.
Asıl adı Chelsea Dudley olan 31 yaşındaki rap şarkıcının geçen yıl çıkardığı şarkı ilk 30 saniyesinde hiç söz içermezken sonrasında defalarca “Stone” ve “Stoned” kelimeleri tekrarlanıyor. Stone, adının "mantra benzeri tekrarı"nın Dudley'nin "ünlü sembol isimlere yapışmayı sevmesi"nin bir örneği olduğunu söyledi.
Stone ayrıca, rap’çinin klibinde de kendisinin meşhur Temel İçgüdü filminden ikonik sahneleri canlandırdığını belirterek, “haksız rekabet ve tanıtım hakkının ihlali” nedeniyle dava açtı.
Stone, dava ile Dudley'nin, kendisinin adını veya imajını kullanmasını, şarkı ve klibin bir sonucu olarak herhangi bir kazanç elde etmesini engellemeyi amaçlıyor.