Sharon Stone'dan taciz itirafı

Kitabında çocuk yaşta yaşadığı taciz olayını anlatan Sharon Stone, "Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi" dedi.

Abone ol Paylaş









30.03.2021 - 12:02

Sharon Stone, küçük yaşta yaşadıklarına The Beauty of Living Twice adlı kitabında yer verdi.

Stone, kitabında hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını yazdı.







63 yaşındaki yıldız kitapta, büyükannesinin de kendisini ve ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü.







Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.







Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.

Paylaş







