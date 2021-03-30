Sharon Stone'dan taciz itirafı

Kitabında çocuk yaşta yaşadığı taciz olayını anlatan Sharon Stone, "Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi" dedi.

30.03.2021 - 12:02

Sharon Stone'dan taciz itirafı - 1
Sharon Stone, küçük yaşta yaşadıklarına The Beauty of Living Twice adlı kitabında yer verdi.
Sharon Stone'dan taciz itirafı - 2
Stone, kitabında hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını yazdı.


Sharon Stone'dan taciz itirafı - 3
63 yaşındaki yıldız kitapta, büyükannesinin de kendisini ve ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü.


Sharon Stone'dan taciz itirafı - 4
Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.


Sharon Stone'dan taciz itirafı - 5
Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.

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