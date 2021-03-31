Sharon Stone'dan yıllar sonra Leonardo DiCaprio itirafı: Filmde oynaması için maaşını ben ödedim

Stone kitabında ayrıca hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını yazdı. Ünlü yıldız, büyükannesinin de kendisini ve ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü, artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duygusu yaşadığını da itiraf etti.