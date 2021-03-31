Sharon Stone'dan yıllar sonra Leonardo DiCaprio itirafı: Filmde oynaması için maaşını ben ödedim

ntv.com.tr 31.03.2021 - 09:19
Ünlü yıldız Sharon Stone, yeni kitabında, Leonardo DiCaprio'nun 1995 yapımı Hızlı ve Ölü (The Quick and the Dead) filminde rol almasını sağlamak için kişisel olarak harcadığı çabayı anlattı.
63 yaşındaki ünlü oyuncu, otobiyografik kitabı The Beauty of Living Twice’ta, o sıralarda 21 yaşında olan DiCaprio’nun filmde rol alması için film stüdyosuyla verdiği mücadeleden söz etti.
Film, bilinmeyen bir sebeple kasabayı ziyaret eden ve lideri (Gene Hackman) ile çatışan bir kadın silahşör (Sharon Stone) karakteri üzerine odaklanıyordu.
Filmin yapımcılarından biri de olan Stone, TriStar Pictures adlı film stüdyosunun DiCaprio’yu oynatmayı reddetmesi üzerine aktörün maaşını kendi cebinden ödediğini açıkladı.
“Leonardo DiCaprio adlı bu çocuk seçmeleri başaran tek kişiydi. Bence role girip ağlayan tek kişi oydu, olay yerinde ölürken babasına onu sevmesi için yalvardı” diye film ekibine bildirdiğini söyleyen Stone,kendisine verilen yanıtta, “Neden adı bilinmeyen birini seçiyorsun? Neden kendi ayağına sıkıyorsun?” dediklerini anlattı.
Stone, “Stüdyo bana, eğer onu çok istiyorsam maaşını ödeyebileceğimi söyledi. Ben de öyle yaptım” ifadesini kullandı.
Stone kitabında ayrıca hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını yazdı. Ünlü yıldız, büyükannesinin de kendisini ve ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü, artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duygusu yaşadığını da itiraf etti.
Stone, ses getiren kitabında, kendisini meşhur eden Temel İçgüdü (Basic Instict) filmindeki bacak sahnesiyle ilgili itirafta da bulundu. Stone, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürdü.
Gerilim türündeki filmde bir polis sorgusu sırasında Sharon Stone’un canlandırdığı Catherine Tramell karakterinin iç çamaşırı giymediği görülüyordu.