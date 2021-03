Sharon Stone'dan yıllar sonra Leonardo DiCaprio itirafı: Filmde oynaması için maaşını ben ödedim

Ünlü yıldız Sharon Stone, yeni kitabında, Leonardo DiCaprio'nun 1995 yapımı Hızlı ve Ölü (The Quick and the Dead) filminde rol almasını sağlamak için kişisel olarak harcadığı çabayı anlattı.

63 yaşındaki ünlü oyuncu, otobiyografik kitabı The Beauty of Living Twice’ta, o sıralarda 21 yaşında olan DiCaprio’nun filmde rol alması için film stüdyosuyla verdiği mücadeleden söz etti.