Shawn Mendes eşcinsel söylentilerine isyan etti
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Shawn Mendes, hakkında eşcinsel olduğu söylentilerinin “yaralayıcı” olduğunu söyleyerek, “Benim sahip olduğum destek sistemine sahip olmayan insanları ve bunun onları nasıl etkilediğini hayal ediyorum” dedi.
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Ünlü şarkıcı Shawn Mendes, cinsel kimliğiyle ilgili son yıllarda yükselen söylentilerle ilgili açıklama yaptı.
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20 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, eşcinsel olduğu dedikodularını neden “yaralayıcı” bulduğunu anlattı.
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The Guardian’a konuşan Mendes, “Benim için çok yaralayıcı. İnsanlar benimle ilgili varsayımlarda bulunduğunda sinirleniyorum, çünkü benim sahip olduğum destek sistemine sahip olmayan insanları ve bunun onları nasıl etkilediğini hayal ediyorum” dedi.
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4“İşte bu nedenle çok kızgındım” diyen Mendes, “Hala sinirli olduğumu görebilirsiniz, çünkü insanların beni ve birçok insanı inciten aptalca şeyleri anladığını sanmıyorum. Konuşmuyor olabilirler ama dinliyorlar” ifadesini kullandı.
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Shawn 2018 yılında Rolling Stone dergisine kapak pozu vermiş, röportajında da “İnsanlara eşcinsel olmadığımı kanıtlamak için birisiyle - bir kız gibi - birlikte görünmem gerektiğini hissediyorum” demişti.
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Shawn Mendes, şimdi Justin Bieber’la evli olan model Hailey Baldwin’le birliktelik yaşamış Mayıs 2018’de gerçekleşen MET Gala'ya beraber katılarak aşklarını ilan etmişti.