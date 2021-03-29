Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi

Ünlü şarkıcı çift Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun birlikte yaşadığı eve hırsızlar, camı kırarak girdi. Çift evde olduğu için hızla kaçan hırsızlar yine de elleri boş dönmedi.

ntv.com.tr 29.03.2021 - 09:55

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı çift, Shawn Mendes ve Camila Cabello, hırsız korkusu yaşadı. Los Angeles’ta birlikte yaşadıkları eve camı kırarak giren şüpheliler, çiftin evde olduğunu fark edince evden kaçtı. Ancak hırsızlar hızlı davranarak, evden çıkmadan önce Mendes’in otomobil anahtarlarını çalmayı başardı.

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi - 2

TMZ’nin haberine göre, çiftin polisi çağırması üzerine eve gelen polisler hırsızları ellerinden kaçırdı. Hırsızların Mendes’in Mercedes SUV marka otomobiliyle kaçtıkları öğrenildi.

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi - 3

Henüz herhangi bir tutuklama yapılmazken, Los Angeles polisinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi - 4

Yaklaşık iki yıldır birlikte yaşayan 24 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello ile 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, karantina sürecini de birlikte geçirdi.

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi - 5

İkili, 2018 yılında birlikte rol aldıkları Senorita şarkısı klibinden sonra sevgili olmuştu. Shawn Mendes ve Camila Cabello, 2019 MTV Video Müzik Ödülleri’nde birlikte sahne almış, ‘Senorita’ adlı şarkıyı söylerken romantik bir performans sergilemişti.

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