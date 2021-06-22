Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı

Oyuncu ve yazar Sherrie Hewson gençlik yıllarından kendisini limonata ile kandıran bir yönetmenin cinsel saldırısına uğradığını itiraf etti.

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22.06.2021 - 10:30

İngiliz oyuncu Sherrie Hewson 21 yaşındayken çok ünlü bir film yönetmeninin cinsel saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırganın kimliğini gizleyen 70 yaşındaki oyuncu, yönetmenin birlikte dışarıda yemek yedikten sonra evine gitmek için kendisini ikna ettiği söyledi.

Hollywood yıldızı, yönetmenin evde kendisine limonata yerine içki içirdiğini ve uyurken cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.





O gün kaçmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyen Sherrie Hewson, utandığı için yaşadıklarını bugüne kadar gizlediğini itiraf etti.





Gençlik yıllarında böyle olaylar karşısında sessiz kalındığını belirten Hewson "Artık kadınlar açıklıyor, saldırganlar kaybediyor" dedi.