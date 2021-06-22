Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı

Oyuncu ve yazar Sherrie Hewson gençlik yıllarından kendisini limonata ile kandıran bir yönetmenin cinsel saldırısına uğradığını itiraf etti.

22.06.2021 - 10:30

Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı - 1
İngiliz oyuncu Sherrie Hewson 21 yaşındayken çok ünlü bir film yönetmeninin cinsel saldırısına uğradığını açıkladı.
Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı - 2
Saldırganın kimliğini gizleyen 70 yaşındaki oyuncu, yönetmenin birlikte dışarıda yemek yedikten sonra evine gitmek için kendisini ikna ettiği söyledi.
Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı - 3
Hollywood yıldızı, yönetmenin evde kendisine limonata yerine içki içirdiğini ve uyurken cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı - 4
O gün kaçmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyen Sherrie Hewson, utandığı için yaşadıklarını bugüne kadar gizlediğini itiraf etti.

Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı - 5
Gençlik yıllarında böyle olaylar karşısında sessiz kalındığını belirten Hewson "Artık kadınlar açıklıyor, saldırganlar kaybediyor" dedi.

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