Modern flört dünyasına yeni bir kavram: Shrekking nedir?

Sosyal medya kullanıcıları arasında yaygınlaşan “Shrekking” trendi, bireyleri çekici bulmadıkları kişilerle ilişki kurmaya teşvik ediyor. Ancak gazeteci Olivia Petter’a göre bu trend, günümüzün karanlık flört ortamını daha öngörülemez hale getirmekten öteye gidemiyor.

2001 yapımı animasyon klasiği Shrek’te bir prenses, bir devin aşkına karşılık verir. İlk bakışta bu, fiziksel görünüşün önemsiz olduğu ve gerçek aşkın her şeyin üstesinden geleceği basit bir hikâye gibi görünür. Ancak işin aslı pek de öyle değildir. Üstelik prensesin kendisi de gizli bir devdir.

Bugün hala popülerliğini koruyan ve çizgi film tarihinin en kült eserlerinden biri olan Shrek, görünüşe göre büyük ölçüde yanlış anlaşılmış. En azından şu sıralar sosyal medyayı kasıp kavuran “Shrekking” trendi bunu düşündürüyor.

Independent'da yer alan habere göre, Shrekking'in nereden çıktığı tam olarak bilinmiyor. Ancak son dönemde dijital dünyaya yayılan bu kavramın oldukça net bir tanımı var: Kadınların, daha az çekici buldukları erkeklerle bilinçli olarak ilişkiye başlamaları ve bunun sonucunda daha iyi muamele göreceklerini ummaları.

Eğer birlikte olduğunuz kişi; görünüş, zeka ya da gelir açısından yetersiz bir konumdaysa, size daha iyi davranma olasılığı artıyor. Ancak bu beklenti, gerçek hayatta pek iç açıcı sonuçlar doğurmuyor.

“Shrekking” terimi kadar popüler olan bir diğer kavram da “Shrekked olmak”. Yani görünüşe göre daha alt seviyede biriyle çıktığınızı sanıp, sonunda yine aldatılmak ya da hayal kırıklığına uğramak.

Shrekking ve Shrekked akımları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı TikTok kullanıcıları, ''Hiç çekici bulmadığımız birine şans veririz, çünkü bize iyi davranacağına inanırız. Sonu yine rezalettir'' ve ''Tanıdığım her güzel kadın, Shrek’e benzeyen bir adam yüzünden travma yaşadı'' gibi yorumlarda bulundu.

