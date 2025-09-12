Modern flört dünyasına yeni bir kavram: Shrekking nedir?

2001 yapımı animasyon klasiği Shrek’te bir prenses, bir devin aşkına karşılık verir. İlk bakışta bu, fiziksel görünüşün önemsiz olduğu ve gerçek aşkın her şeyin üstesinden geleceği basit bir hikâye gibi görünür. Ancak işin aslı pek de öyle değildir. Üstelik prensesin kendisi de gizli bir devdir.

Bugün hala popülerliğini koruyan ve çizgi film tarihinin en kült eserlerinden biri olan Shrek, görünüşe göre büyük ölçüde yanlış anlaşılmış. En azından şu sıralar sosyal medyayı kasıp kavuran “Shrekking” trendi bunu düşündürüyor.