Şi Cinping'e Winnie the Pooh'lu tepki

Bazı Hintli sosyal medya kullanıcılarıysa olay sonrası, Şi'ye benzetilen çizgi film kahramanı Winnie the Pooh'un (Ayı Winnie) etiketini Twitter'da trend yaparak Çin'e tepkisini gösterdi.

2018'de de ülkede Winnie The Pooh'la alakalı oyuncaktan filmlere kadar her şey yasaklanmıştı. Aynı yıl Disney'in Winnie The Pooh uyarlaması "Christopher Robin" adlı yapımın gösterimi de yasaklanmıştı.