Şi Cinping'e Winnie the Pooh'lu tepki

Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik sonrası Hintli kullanıcılar sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı. Kullanıcılar Şi Cinping'i ünlü çizgi film karakteri Winnie the Pooh'a benzeterek gerilimin nedeni olarak suçladı.
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19.06.2020 - 11:23
Çin ve Hindistan ordularının sınırdaki ölümcül kavgası sonrası Hintli sosyal medya kullancıları Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i sosyal medyadan hedef aldı.
Bazı Hintli sosyal medya kullanıcılarıysa olay sonrası, Şi'ye benzetilen çizgi film kahramanı Winnie the Pooh'un (Ayı Winnie) etiketini Twitter'da trend yaparak Çin'e tepkisini gösterdi.
Şi'in çizgi kahraman ayı Winnie'ye benzeltimesi, 2013'te ABD'ye yaptığı dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yla birlikte çekilen fotoğrafının bazı bloglarda çizgi dizideki bir sahneyi andırdığına dikkat çekilmesiyle başlamıştı.
Bir sonraki yıl Şi ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nn bir fotoğrafı aynı benzetmeye uğramış, Çin hükümeti bu imajların medyada yayımlanmasını sansürlemişti.
2018'de de ülkede Winnie The Pooh'la alakalı oyuncaktan filmlere kadar her şey yasaklanmıştı. Aynı yıl Disney'in Winnie The Pooh uyarlaması "Christopher Robin" adlı yapımın gösterimi de yasaklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Pazartesi gecesi Ladakh'ın doğusundaki Galvan Vadisi'nde Çin ve Hindistan askerleri sopalı, taşlı ve yumruklu kavga yaşanmış. Hindistan biri albay olmak üzere 20 askerinin kavgada öldüğünü açıklamıştı. Çin tarafı arbedede yaralanan ya da ölen askerlerin sayısı hakkında açıklama yapmamıştı.
Hindistan'ın birçok şehrinde Çin karşıtı protestolar başlarken, eylemlerde Çin bayrakları yakıldı, Çin mallarının boykot edilmesi çağrıları yapıldı.
Yerel ANI ve PTI haber ajanslarının aktardığına göre protestocular Çin malı eşyaları ve Şi'nin kuklalarını da yaktı. Her iki taraf da birbirini sınır hattını aşmakla suçluyor.
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