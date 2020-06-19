Şi Cinping'e Winnie the Pooh'lu tepki

NE OLMUŞTU?



Pazartesi gecesi Ladakh'ın doğusundaki Galvan Vadisi'nde Çin ve Hindistan askerleri sopalı, taşlı ve yumruklu kavga yaşanmış. Hindistan biri albay olmak üzere 20 askerinin kavgada öldüğünü açıklamıştı. Çin tarafı arbedede yaralanan ya da ölen askerlerin sayısı hakkında açıklama yapmamıştı.



Hindistan'ın birçok şehrinde Çin karşıtı protestolar başlarken, eylemlerde Çin bayrakları yakıldı, Çin mallarının boykot edilmesi çağrıları yapıldı.



Yerel ANI ve PTI haber ajanslarının aktardığına göre protestocular Çin malı eşyaları ve Şi'nin kuklalarını da yaktı. Her iki taraf da birbirini sınır hattını aşmakla suçluyor.