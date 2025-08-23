Sıcak duş mu soğuk duş mu: Hangisi daha sağlıklı?

NEDEN SOĞUK DUŞ?

Yaşlıların "Uzun süreli soğuk duş alın, anında o enerji patlamasını hissedeceksiniz" dediğini hiç duydunuz mu? Meğer haklıymışlar! Soğuk duşlar enerji seviyemizi artırır ve bizi daha uyanık kılar. Ancak başka faydaları da var.



BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR



Soğuk duşların bağışıklığı artırdığı yaygın bir inanıştır. Hollanda'da yapılan bir araştırma, soğuk duşa geçen kişilerin, çalışmayan kişilere göre %29 daha az işten hasta raporu aldığını ortaya koymuştur.



DEPRESYONLA MÜCADELE EDER



Bununla ilgili sınırlı kanıt olsa da, soğuk duşların vücudumuz için bir "terapi" görevi görebileceğine inanılmaktadır. Klinik bir çalışmada, birkaç ay boyunca her gün soğuk duş alan katılımcılar depresyon semptomlarında azalma olduğunu bildirmiştir. Diğer çalışmalar da soğuk duşların ruh halimizi iyileştirebileceğini ve kaygıyı azaltabileceğini göstermektedir.



