Sıcak duş mu soğuk duş mu: Hangisi daha sağlıklı?
Sıcak duşlar kan dolaşımını hızlandırır, kasları rahatlatır ve solunumu rahatlatırken, soğuk duşlar enerjiyi artırır, bağışıklığı güçlendirir ve depresyon belirtileriyle savaşır. Sıcak ve soğuk duş arasındaki seçim, kişinin sağlık durumuna, yaşam tarzına ve tercihlerine bağlıdır. Her ikisi de kendine özgü faydalar sunduğundan, optimum sonuçlar için kişisel değerlendirme çok önemlidir.
Uzun ve yoğun bir günün ardından duş almak hepimizin dört gözle beklediği bir şeydir. Duşa girmek vücudumuz için bir sıfırlama düğmesi gibidir. Ancak hala aklımızda olan soru şu: Sıcak mı yoksa soğuk mu duş almalıyız? Şaşırtıcı bir şekilde, her ikisinin de kendine özgü faydaları, artıları ve eksileri var. Ancak cevap her zaman herkese uygun değildir.