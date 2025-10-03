Şiddetli depresyonun 5 belirtisi

Şiddetli depresyon tanısı için standart bir tanım olmasa da uzmanlar bazı belirtileri dikkate alır:
1. Psikotik belirtiler
Gerçeklikten kopma anlamına gelen psikotik belirtiler; hezeyan, halüsinasyon, yoğun kaygı ve ajitasyon gibi semptomları içerir.
2. İntihar düşünceleri ve davranışları
İntihar düşünceleri ciddiye alınmalıdır. Belirtiler arasında:
- Ölmek istemekten söz etmek
- İntihar planı yapmak ya da girişimde bulunmak
- Veda etme davranışları
- Riskli ve kendine zarar verici davranışlar
- Uyuşturucu veya alkol kullanımında artış
- Yoğun ruh hali değişimleri
- Uyku ve yeme alışkanlıklarında değişiklik
3. Melankoli
Melankolik depresyon, hayattan tamamen zevk alamama durumudur. Sabah saatlerinde belirtiler daha şiddetli olabilir. Dikkat dağınıklığı, iştahsızlık ve yavaş hareket etme sık görülür.
4. Fiziksel belirtiler
Depresyon yalnızca ruhsal değil, fiziksel belirtilerle de ortaya çıkabilir:
Uykusuzluk, iştah değişiklikleri, cinsel isteksizlik, kronik ağrılar ve sindirim sorunları yaygındır.
5. Psikomotor değişiklikler
Zihinsel ve fiziksel yavaşlama (psikomotor yavaşlama) görülebilir. İnce motor becerilerde bozulma (örneğin yere düşen parayı alamama), yüz ifadesizliği ve yavaş konuşma bu duruma örnektir.