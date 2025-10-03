Şiddetli depresyonun 5 belirtisi

Her bireyin depresyon deneyimi farklıdır. Depresyon; hafif, orta ve şiddetli düzeylerde seyredebilir:



Hafif depresyon: Genellikle stres dönemlerinde ortaya çıkar, zamanla kendiliğinden geçebilir ve tedavi gerektirmeyebilir.



Orta şiddette depresyon: Belirtiler kroniktir ve en az bir, bazen birden fazla tedavi yöntemine ihtiyaç duyulur.



Şiddetli depresyon: Tedavi olmadan geçmesi zordur ve mutlaka müdahale gerektirir.



Depresyon zaman içinde değişiklik gösterebilir. Hafif başlayıp ağırlaşabilir ya da aynı dönemde şiddeti dalgalanabilir.





