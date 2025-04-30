Şifa veren sepetler: Hem kazanç hem terapi kaynağı

Yaptığı el emeği göz nuru ürünleri ve çalışmasını anlatan Fadime Yılmaz Çeçen, "Sepet örücülüğü kursunda hasır bitkisini kullanıyoruz. Ülkemizde yetişin bu bitki çoğu farklı bölgelerde farklı isimlerde hasır otu, kamış ve papur otu diye geçiyor. Biz bu hasır otunu ıslatarak, yumuşatarak kalıp üzerinde çalışıyoruz. Halk Eğitimi Merkezi kurslarının şöyle bir katkısı var. Çoğu ev hanımı olan kursiyerlerimle ürettiğimiz bu ürünleri tanıtma imkânımız oldu. Tanıtmanın yanında ekonomik olarak ev ekonomisine katkıda bulundular. Gerek sosyal medyadan gerek elden satış imkânı sundu. Halk Eğitimi Merkezi kursları açılması hem sosyal hem de psikolojik anlamda hobi edinme amacıyla başlanan bu kursta ekonomik olarak katkı sağladığı için beni ve kursiyerlerimi çok çok mutlu etti. Daha çok üretmeyi hedefledik. Geçmişten unutulmaya yüz tutmuş bu hasır örücülüğünü bizlere ve yeni nesillere ulaştırmayı hedefledik. Halk Eğitimi Merkezi kurslarında sadece hobi edinmek değil burada keyifli, verimli vakit geçiriyoruz. Hem eğleniyoruz hem de üretiyoruz" dedi.



Kursiyer Hayriye Filikçi ise "Halk Eğitimi Merkezi kurslarına sepet örücülüğüne geliyorum. Psikoloji olarak bana çok iyi geliyor, terapi oluyor. İlaç kullanıyordum bıraktım. İnternet üzerinden satış yapıyorum. Aileme destek oluyorum" şeklinde konuştu.





