Şifa veren sepetler: Hem kazanç hem terapi kaynağı
Aksaray'ın Eskil Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan sepet örücülüğü kursu, katılımcılarına sadece geleneksel bir el sanatını öğretmekle kalmıyor aynı zamanda ev ekonomilerine katkı sağlayarak ve psikolojik rahatlama sunarak çok yönlü faydalar sağlıyor. Kursa katılan kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde birbirinden güzel ve özgün sepetler örerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de bu ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçelerine destek oluyorlar.
Kursun özellikle psikolojik rahatsızlıkları olan katılımcılar için adeta bir terapi gibi geldiği belirtiliyor. Sepet örme sürecinde odaklanma, el-göz koordinasyonu ve ortaya çıkan somut ürünün verdiği tatmin duygusu, kursiyerlerin stres seviyelerini düşürmelerine ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.