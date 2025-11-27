Şifanur Gül evleniyor: İşte son dönemde mutluluğa "evet" diyen ünlüler

Bir süredir Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici de evlilik hazırlığı yapıyor. Şarkıcı Burak Bulut'un düğününde evlenme teklifi alan Derici, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Benim ilk evliliğim değil ama ben ilk kez evlilik teklifi aldım. Herkes diyor ki 'neden paylaşmıyorsun, hadi yüzüğü göster' Hayatımda ilk kez çekiniyorum ve utanıyorum."