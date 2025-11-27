Şifanur Gül evleniyor: İşte son dönemde mutluluğa "evet" diyen ünlüler
27.11.2025 11:42
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Şifanur Gül'ün doğum gününde evlilik teklifi alması sonrası, son dönemde evlilik yolunda adım atan ünlü isimler merak edildi.
"Kırmızı Oda", "Hayatımın Şansı", "Altın Kafes", "Terzi", "Kuş Uçuşu" gibi yapımlarda rol alan Şifanur Gül'ün doğum gününde evlilik teklifi alması, akıllara evlilik teklifi alan ünlüleri getirdi. İşte son dönemde evlilik yoluna giren isimler...
ŞİFANUR GÜL
Şifanur Gül, dün 28 yaşına bastı. Kendisi gibi oyuncu Berk Bakioğlu ile uzun süredir aşk yaşayan ünlü isim, doğum gününde evlilik teklifi aldı. Şifanur Gül, sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.
İREM DERİCİ
Bir süredir Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici de evlilik hazırlığı yapıyor. Şarkıcı Burak Bulut'un düğününde evlenme teklifi alan Derici, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Benim ilk evliliğim değil ama ben ilk kez evlilik teklifi aldım. Herkes diyor ki 'neden paylaşmıyorsun, hadi yüzüğü göster' Hayatımda ilk kez çekiniyorum ve utanıyorum."
SILA TÜRKOĞLU
Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, Como Gölü'nde evlilik teklifi aldı.
AYŞE YÜKSEL
Survivor ile şöhreti yakalayan Ayşe Yüksel, uzun süredir aşk yaşadığı Sercan Saray'dan birkaç ay önce Maldivler'de evlenme teklifi aldı. Yüksel, mutluluğunu “Evet dedim” diye paylaştı.
HAZAL ÇAĞLAR
Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında evlilik teklifi aldı.
TAYLOR SWIFT
ABD'li pop müzik yıldızı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile birkaç ay önce nişanlandı.
Evlilik teklifiyle ilgili konuşan Swift, "Beni şaşırtarak gerçekten harikalar yarattı" dedi ve Kelce'in evlilik teklifi için evinin arka bahçesine büyük bir bahçe yaptırdığını anlattı.
Travis Kelce'in elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Swift, "Evlilik teklifi 10 üzerinden ondu" dedi.