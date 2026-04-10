Sıfırın altında zirai don nöbeti
10.04.2026 02:24
AA, İHA
Dün gece ülke genelinde 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi. Çiftçiler bahçelerini zirai dona karşı korumak için gece boyu dumanlama yönetimini uyguladı.
SICAKLIK 174 MERKEZDE SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Türkiye genelinde dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi.
REKOR BOLU'DA
MGM'nin verilerine göre, en düşük toprak üstü sıcaklığı Bolu merkezde sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü. Toprak üstü sıcaklığı Ankara Çamlıdere'de sıfırın altında 11.5 derece, Ankara Elmadağ Radar Sahası'nda sıfırın altında 10.6 derece, Bolu Kıbrıscık'ta sıfırın altında 8.9 derece, Çankırı Çerkeş'te sıfırın altında 8.8 derece, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde sıfırın altında 8.7 derece ve Kırşehir Kaman Yelek beldesinde sıfırın altında 8.7 derece olarak ölçüldü.
54 ilde meteorolojik don meydana geldi. Veriler, meteorolojik donun özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz, İç Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olduğunu gösterdi.
11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri teyakkuza geçerken, çiftçiler de bahçelerinde nöbet tuttu.
Manisa'nın Demirci ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle badem üreticileri, bahçelerinde zirai dona karşı korumak için dumanlama yönetimine başvurdu.
900-1000 rakıma yakın bölgelerdeki badem bahçelerinde, ağaçların çiçeklenme ve filizlenme döneminde soğuktan zarar görmemesi için çabalayan üreticiler saman balyaları ve badem kabuklarını yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalıştı.
Çiftçiler akşam başlattıkları dumanlama çalışmalarını sabahın ilk saatlerine kadar sürdürüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, bahçelerinde zirai donla mücadeleden çiftçileri ziyaret ederek, soğuk hava dalgası süresince dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi paylaştı.
Şenyurt, "İnşallah bu sezon herhangi bir doğal afet yaşamadığımız bir yıl olur. İlçemizde 14 bin dekar badem üretim alanımız var. Meyve veren ağacımız 200 bin civarında. Arkadan yetişen 400 bin adet de badem ağacımız mevcut. Ürün rekoltemizi 500 ton olarak bekliyoruz." dedi.
Oyukarkası mevkisinde, 250 dönümlük arazide 5 bin badem ağacıyla üretim yapan İsmail Hakkı Sular da dumanlama yönetimin donla mücadele de en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.
Ağaçları dona karşı korumak için tüm üreticilerin sefer olduğunu dile getiren Sular, "Dumanlama yönetimi 1 veya 1,5 derece sıcaklığın yükselmesini sağlıyor. Geçen yıl ülkemiz genelinde zirai don sebebiyle kayıp yaşadık. Bu yıl biraz daha dikkatli ve tedbirli hareket ediyoruz. Sigortamızı da yaptırdık. TARSİM sigortamızı yaptırdığımız halde tedbiri elden bırakmıyoruz. Meteorolojinin açıkladığı verilere göre bölgemizde bu gece ve yarın gece don riski yüksek. Dumanlama yöntemi ile meyveye dönme aşamasında olan bademlerimizi korumaya almaya çalışıyoruz." diye konuştu.