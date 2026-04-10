Sıfırın altında zirai don nöbeti

Ağaçları dona karşı korumak için tüm üreticilerin sefer olduğunu dile getiren Sular, "Dumanlama yönetimi 1 veya 1,5 derece sıcaklığın yükselmesini sağlıyor. Geçen yıl ülkemiz genelinde zirai don sebebiyle kayıp yaşadık. Bu yıl biraz daha dikkatli ve tedbirli hareket ediyoruz. Sigortamızı da yaptırdık. TARSİM sigortamızı yaptırdığımız halde tedbiri elden bırakmıyoruz. Meteorolojinin açıkladığı verilere göre bölgemizde bu gece ve yarın gece don riski yüksek. Dumanlama yöntemi ile meyveye dönme aşamasında olan bademlerimizi korumaya almaya çalışıyoruz." diye konuştu.