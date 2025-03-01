Sigara dumanı orucu bozar mı?

SİGARA DUMANI KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Sigara dumanının kokusunu duymak, tek başına orucu bozmaz. Ortamda kalan koku, maddesel bir alım sayılmadığı için oruca zarar vermez. Ancak sadece kokuyu almakla kastedilen şey, istem dışı olarak havadaki sigara kokusunu fark etmekse bir sakınca görülmez. Kasten dumanı derin nefesle içe çekmek ise farklı bir durumdur. Eğer koklama bahanesiyle haz almak veya nikotin ihtiyacını gidermek maksadı taşıyorsa oruç bozulur. Dumanı içine çekmekle sigara içmek aynı kategoride değerlendirilir. Sırf kokuyu duyumsamak orucu etkilemez ama o kokudan bilinçli şekilde faydalanmaya çalışmak orucun geçerliliğine engel olur.





SİGARA DUMANINA MARUZ KALMAK ORUCU BOZAR MI?

BAŞKASININ SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

SİGARA DUMANINI YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Sigara dumanına maruz kalmak, orucun bozulmasına yol açmaz. Bir kimse etrafta sigara içenlerin dumanını istemeden soluyorsa, bu pasif maruziyet olarak kabul edilir. Bu durum oruç açısından mazur görülür ve orucu bozmaz. Diyanet’in fetvalarına göre, başkasının içtiği sigaranın dumanına bilmeden maruz kalan kişi orucuna devam edebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, bu maruziyetin bilerek olmamasıdır. Kasten sigara dumanı dolu bir ortamda keyif için oturmak veya dumanı isteyerek çekmek, orucun ruhuna aykırı sayılır. Yine de sadece dumana mecburi şekilde maruz kalanlar, oruçlarını geçerli sayabilir.Başkalarının sigara içmesi sonucu ortaya çıkan dumana istem dışı şekilde maruz kalmak, orucu bozmaz. Bu pasif içicilik halinde, oruç tutan kişi kendi iradesini kullanarak dumanı içe çekmez. Dolayısıyla yeme-içme yasağını ihlal eden bir davranış yapıldığı söylenemez. Diyanet kaynakları da bu konuda açık bir şekilde, başkasının içtiği sigaradan etrafa yayılan dumandan dolayı orucun bozulmayacağını belirtir. Ancak kişi o dumandan zevk almak veya nikotin almak amacıyla özellikle içine çekerse hüküm değişir. Bu durumda kendi isteğiyle bir madde alınmış sayıldığı için oruç bozulur.Sigara dumanını yutmak ifadesi, genellikle derin nefesle dumanı içinize çekmek anlamına gelir. Kişi bunu bilerek yaparsa oruç bozulur, çünkü bu eylem sigara içmeyle eşdeğer kabul edilir. İbadet sırasında tütün dumanının kasıtlı olarak ciğerlere çekilmesi, yeme-içme yasağını ihlal eden bir fiildir. İslam âlimleri, bu davranışın keyif verici madde alımı olarak değerlendirildiğini söyler. Buna karşılık, etrafta oluşan sigara dumanını istemsiz şekilde yutmak orucu bozmaz. Kontrol dışı durumlarda kişi sorumlu tutulmaz. Bu yüzden boğaza kazara duman kaçması orucu geçersiz kılmaz. Önemli olan, bilinçli olarak dumanı çekmemektir.