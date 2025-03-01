Sigara dumanı orucu bozar mı?
Sigara dumanının orucu bozup bozmadığı, dumanın nasıl alındığına göre değişir. İstemeden sigara dumanına maruz kalan birinin orucu bozulmaz, çünkü bu kişi iradesi dışında bir durum yaşamış olur.
SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?Pasif içici konumunda kalanlar, herhangi bir kural ihlalinde bulunmadığı için oruca devam edebilir. Ancak bilerek ve isteyerek sigara dumanını içine çekmek, orucu bozan bir eylem kabul edilir. Bu eylem, aynı sigara içmek gibi değerlendirilir ve orucu geçersiz hale getirir. Özellikle Ramazan’da kasten bozulan oruç için kaza ve kefaret gibi sorumluluklar doğar. Bu yüzden oruç tutan birinin sigara dumanından sakınması önerilir ve bilerek dumanı çekmekten uzak durması gerekir.
ORUÇLUYKEN İSTEMEDEN SİGARA DUMANI YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
İstemeden sigara dumanı yutmak, orucu bozmaz. Bu durum genellikle kalabalık ortamlarda veya açık alanlarda farkında olmadan yaşanır. Oruç esnasında irade dışı gelişen olaylar, orucun geçerliliğini etkilemez. İslam âlimleri, kontrol edilemeyen veya aniden gerçekleşen bu tip durumları oruç açısından mazur görür. Maruz kalınan duman, kişinin elinde olmayan sebeplerle boğaza giriyorsa orucun bozulmadığı kabul edilir. Bu yüzden kazara duman soluyan kimse, orucunu sürdürür ve daha sonra kaza orucu tutması gerekmez. Önemli olan, niyetli iken bilerek duman çekmemektir. İstemeden duman yutmak, orucun manevi bütünlüğünü de bozmaz.
ORUÇLUYKEN BİLEREK SİGARA DUMANI İÇİNE ÇEKMEK ORUCU BOZAR MI?
Oruç tutan birinin bilerek ve isteyerek sigara dumanını içine çekmesi, orucu bozar. Bu eylem, sigara içmekle aynı niteliktedir. Duman, tütün veya benzeri bir keyif verici madde aracılığıyla kasıtlı olarak vücuda alındığında yeme-içme yasağının ihlali söz konusu olur. Din kaynaklarında, oruçlu halde sigara içen ya da dumanı kasten içine çeken kişinin orucunun bozulacağı net biçimde belirtilir. Bu durum Ramazan’da yaşanırsa kaza orucu ve kefaret orucu tutmak gerekir. Kefaret, peş peşe 60 gün oruç olarak bilinir. Bu yüzden oruçlu kişi, sigara dumanından uzak durmalı ve özellikle kendisi içmemelidir.