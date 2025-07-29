Sigara içmeyenlerde neden Akciğer kanseri görülüyor: 5 nedeni var

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, sigara içmeyen bireylerin de akciğer kanserinden korunmak için şu önlemleri alması gerektiğini vurguluyor:



Evinizde radon gazı testi yaptırın ve gerekiyorsa uzman yardımıyla önlemler alın.



Pasif içicilikten kaçının; evde ve iş yerinde dumansız ortamlar yaratın.



Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde dışarıda geçirilen süreyi kısıtlayın veya koruyucu maske kullanın.



Yemek pişirirken temiz yakıtlar tercih edin ve iyi havalandırılmış alanlarda olun.



Kanserojen maddelerle çalışılan iş yerlerinde koruyucu ekipmanlar kullanın.



Aile öykünüzde akciğer kanseri varsa, doktor kontrollerini ihmal etmeyin.



Akciğer kanseri yalnızca sigara içenleri değil, sigara içmeyen bireyleri de etkileyebilecek çok yönlü bir hastalık. Bu nedenle hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farkındalığın artırılması hayati önem taşıyor.



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