Sigara içmeyenlerde neden Akciğer kanseri görülüyor: 5 nedeni var
Araştırmalar, sigara kullanmayan bireylerde de akciğer kanseri vakalarının artışta olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, çevresel ve genetik faktörlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
Akciğer kanseri denildiğinde akla ilk gelen neden sigara olsa da, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, sigara içmeyen bireylerin de bu hastalığa yakalanabildiğini gösteriyor. Dünya genelindeki verilere göre, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %10 ila %30’u hiç sigara içmemiş kişilerde görülüyor. Uzmanlar, bu duruma yol açan başlıca çevresel ve genetik faktörlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
İşte sigara içmeyenlerde akciğer kanseri riskini artıran 5 temel faktör: