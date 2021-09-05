Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu

Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, üniversiteyi bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kepi ve cübbesini almaya giden oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaştı.

05.09.2021 - 10:47

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu - 1
2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı.
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu - 2

Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu duyurdu.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu - 3

Aylar sonra okula dönen ve diplomasını alan Özkaya, kampüsteki fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu - 4

KEP ATACAK 

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacak.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu - 5

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR? 

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Sihirli Annem dizisinde canlandırmış olduğu 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul’da dünyaya geldi. Özkaya, Sihirli Annem dizisinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerinde de rol aldı. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.

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