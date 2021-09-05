Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Sihirli Annem dizisinde canlandırmış olduğu 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul’da dünyaya geldi. Özkaya, Sihirli Annem dizisinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerinde de rol aldı. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.