Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'den Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

'Sihirli Annem' dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren ve şimdilerde eğitim görevlisi olan Michele Cedolin katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine evlilik teklifi etti.

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10.05.2021 - 17:22

Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterine hayat veren ve şimdilerde eğitim görevlisi olan Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.







Yarışmacı Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi.







Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, diz çöküp sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" cevabını verdi.







Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Bin TL'lik ödülle yarışmaya veda eden Cedolin, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.







İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlayan Michele, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.

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